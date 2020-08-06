У мережі активно обговорюють відео молодої туристки з Києва, яка дорікає одеситів за російську мову

Нагадаємо, що гостя з Києва Христина Лесняк, яка днями відпочивала в Одесі, обурилася тому, що через велику кількість російськомовних людей, вона себе відчувала, як у Москві. Дівчина записала невелике відео, на якому поділилася враженнями про Одесу і підняла мовну тему, передавати Politeka.net.

Гостя здивувалася, як після Революції Гідності, після війни з безліччю жертв одесити продовжують залишатися русифікованими.

У підсумку Христина зробила висновок, що більшість жителів Одеси продовжують, як вона висловилася, «жити в совку» і події останніх років їх нічому не навчили.

У свою чергу, користувачі мережі, переважно одесити, вирішили висловитися у відповідь і більшість з них виявилися не дуже гостинними і толерантними. Варто відзначити, багато коментаторів хоч і стали захищати російську мову і говорити, що це їх рідна, проте абсолютно її не знають, так як пишуть з орфографічними помилками. Ось що вони пишуть:

"Дитинко-це Одеса, а як відомо місто російськомовне, не подобається, не їдете до нас і без вас проживемо»,

"Одеса багатонаціональне місто! Говорю мовою, який ввібрала з дитинства. Не подобається, не приїжджай! Коментарі, залиш при собі!!!😡😡»,

"Якого до нас їхати, а потім обурюватися. А взагалі-то корінні кияни розмовляли російською мовою. Приїжджають до нас обсц * кать море і ще обурюються»,

«У нашому місті немає Російської чи української мови. А є Одеський, зі своїм колоритом, який впізнають скрізь. Він особливий. І Одеса-це взагалі місто саме по собі. У дитинстві, коли мене запитували, хто я по-національності? Завжди відповідала-одеситка. А кому, що не подобається нефіг їздити до нас і розповідати, як нам жити»,

"Тому, що Одеса російськомовне місто і можете не приїжджати. Ви вже дістали зі своїм укр мовою»,

«Тітка у себе в Києві тарахти українською»,

"Сидіть вдома, нема чого їздити під час карантину!!!!»,

"Вали в Київ і там таки розумничай скільки тобі треба а в Одесі прикуси свої вудила»,

« У чужий монастир зі своїми законами не ходять.А ось в "якійсь Москві"!☺🤓🙃🤣 побувати хотілося б".

Туристы возмущаются. Одесса делай выводы! Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 5. August 2020

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