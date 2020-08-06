У п'ятницю, 7 серпня, спека продовжить дошкуляти жителів Одеси і області
Про це повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Весь день небо в Одесі буде ясним, І хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме + 21 +23 градусів, вдень температура злетить до +34 градусів, місцями навіть до + 36.
Температура морської води стане ще тепліше і складе 23-24 градуси.
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По Одеській області очікується переважно ясна погода, місцями Хмари показуватимуться на небі. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду..
Температура вночі + 18 +23 °С, вдень+31 + 36 градусів.
На автошляхах області видимість хороша.
Варто звернути увагу, що цей день, 7 серпня, синоптики відзначають дуже високу пожежну небезпеку.
Раніше стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в останній місяць літа.
Згідно з даними синоптиків Gismeteo, до середини серпня в місті переважатиме спекотна і посушлива погода, а з середини місяця в місто прийде похолодання, проте ненадовго. З 19 серпня температура повітря значно опуститися і коливатиметься в межах +18+24 градусів.
Вже з 25 серпня спека почне повертати колишні позиції в Одесі, і температура повітря почне зростати.
Також згідно з прогнозом Gismeteo в Одесі переважатиме посушлива погода. Дощі очікуються протягом 5 днів.
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