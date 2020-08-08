У мережі показали величезну пробку з автомобілів на під'їзді до Одеси
Відповідне відео зняли очевидці, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).
До кінця літа залишилося всього три тижні тому багато українців з усіх областей поспішають відпочити на одеських курортах. У зв'язку з цим пробка з автомобілів з туристами розтягнулася на багато кілометрів. Ситуацію посилило те, що в районі моста через Хаджибейський лиман було обмежено рух транспорту.
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"З самого ранку в сторону Одеси, створилася пробка довжиною в кілька кілометрів. Причиною став ремонт моста через Хаджибейський лиман і великий наплив туристів", - йдеться в описі.
До цього ми повідомляли, що в прес-службі патрульної поліції Одеської області попереджали, що на вихідні 8 і 9 серпня буде діяти обмеження через міст Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса.
Причина - велика кількість автомобілів, які їдуть в бік Одеси, через що утворюються затори. Щоб знизити навантаження транспорту, патрульні здійснюватимуть реверсивне регулювання руху.
Легкових автомобілів, які їдуть до Одеси, рекомендують вибирати об'їзний шлях через єреміївка. Карту в поліції надали. Вантажівки, кажуть в поліції, пускатимуть через міст.
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