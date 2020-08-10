Жителям і гостям Одеської області варто бути обережніше, оскільки в регіоні спостерігається навала отруйних павуків

Наприклад, житель Одещини, який зараз працює закордоном, приїхав в рідне село Багате Ізмаїльського району і був ошелешений тим, що його будинок атакували полчища тарантулів. Про це він розповів на відео, передає Politeka.net. (Щоб переглянути-доскролльте до кінця)

В останні дні випадки зустрічей з каракуртами зафіксовані в Білгород-Дністровському заповіднику та національному природному парку "Тузлівські лимани". Владислав Балинський на своїй сторінці в

Facebook опублікував фото знайденого каракурта. Також нашестя отруйних павуків спостерігається в місті Чорноморську.

Треба сказати, що в Татарбунарському районі від укусу павука постраждала жінка. Вона була госпіталізована в місцеву лікарню в несвідомому стані і довгий час перебувала в критичному стані.

Каракурт або "Чорна вдова" - чорний павук, має велике округле черевце чорного кольору, з червоними плямами або точками в 2 ряди на спинний

поверхня.

Самка розміром до 2 см в довжину, самці значно менше і не отруйні. Укус для людини дуже небезпечний. Отрута має нейротоксичну дію,

викликає сильний біль не тільки в місці укусу, але і суглобах, животі, грудях. Виникає озноб, підвищується температура, іноді спостерігаються судоми,

галюцинація. У важких випадках настає смерть. Протиотрутою укусу каракурта є сироватка, введення якої різко знижує їх смертність.

Тарантул - великий павук, що досягає в довжину 4 см.поширений в степу і Лісостепу півдня України. Селиться в норах і підстерігає здобич із засідки.

Укус дуже болючий, згодом почервоніння шкіри і набряк. Біль зберігається протягом доби.

Атака павуків найчастіше відбувається на природі, тому слід дотримуватися кількох нескладних рекомендацій:

- при зборі врожаю овочів використовуйте гумові рукавички;

- вибирайте для привалу і ночівлі в польових умовах рівні майданчики без каменів, тріщин грунту, пучків сухої трави;

- щільно закривайте вхід в намет;

- уважно оглядайте взуття та одяг на природі, перш ніж одягнути.

При укусах отруйних павуків варто негайно звертатися в лікарню, щоб не втратити дорогоцінний час і отримати кваліфіковану медичну

допомога.

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