У середу, 12 серпня, Одеса потрапить під вплив грозового фронту, тому в місті буде похмуро і дощово

Як передає Politeka.net про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

За прогнозами синоптиків, в Одесі ясна погода протримається зовсім небагато в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами.

Вночі без істотних опадів, Вдень метеорологи обіцяють короткочасний дощ з грозою.

Вітер подує північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися до 19-21 градусів, вдень буде досить жарко 28-30 градусів.

Температура морської води на узбережжі залишиться без змін і складе 23-24 градусів.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 16-21 градусів, вдень коливатиметься в межах 27-32 градусів.

На автошляхах області видимість хороша.

До цього ми писали, приємна новина очікує жителів Одеси в серпні місяці.

У них з'явиться можливість відпочивати три дні поспіль з 22 по 24 серпня.

Додатковий вихідний одесити, як і всі українці, отримають на честь Дня Незалежності України.

У понеділок, 24 серпня цей день є святковим і неробочим, тому українці отримають додатковий день відпочинку.

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