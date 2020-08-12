В Одеському регіоні фіксують нові осередки зараження китайським вірусом

Так, стало відомо, що в Одеській філармонії шестеро співробітників отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Таку інформацію оприлюднили в прес-службі Одеської ОДА, передає Politeka.net

За попередніми даними, серед інфікованих-директор філармонії Галина Зіцер. Крім того, діагноз підтвердився у диригента і п'яти музикантів оркестру.

На даний момент філармонія закрита, там проводять санітарну обробку. Всі співробітники закладу знаходяться на карантині.

У прес-службі уточнили, що Національний оркестр і диригент Хобарт Ерл у відпустці, тому зараз музиканти в установі не бувають.

Ще один спалах китайської болячки зафіксовано в будинку дитини в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою.

Там позитивні результати ПЛР-тестів отримали п'ятеро дітей.

Як повідомила прес служба Білгород-Дністровської ради, всі інфіковані діти відчувають себе задовільно, вони знаходяться під цілодобовим наглядом медичного персоналу.

Станом на ранок 12 серпня, в Одеському регіоні виявлено 94 нових випадки захворюваності. Всього з початку пандемії захворіло 4458 осіб, з них 73 померли і 1463 одужали, хворіють на даний момент 2922.

Нагадавши, нову інфекцію підозрюють на Одещині, вжито термінових заходів: гірше китайського вірусу

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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