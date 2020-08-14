Одесити записали відеозвернення до громадян Білорусі, які протестують проти нечесних виборів

Відео з'явилося на сторінці у Фйсбуку голови ГО "Автомайдан" Віталія Устименка, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Відеозвернення громадські діячі Одеси записали на Приморському бульварі на тлі пам'ятника Дюку, одягненого в білоруський прапор.

Активісти переконані, що зараз у білорусів таке ж становище, що пережила Україна в 2014 році.

Одесити зверталися до білорусів різними мовами-українською, російською, білоруською. Вони підтримують сусідську країну і просять громадян триматися, сподіватися, вірити і боротися і тоді у них все вийде.

Вони заявили, що Одеса підтримує протести в Білорусі і проведення там чесних виборів.

"Одеса з вами, Україна з вами», - кажуть активісти.

Раніше ми писали, що активісти патріотичних організації в центрі Одеси провели свою акцію протесту проти дій силовиків, які б'ють білорусів на вулицях і садять їх у в'язниці за наказом Олександра Лукашенка. Жителі Одеси на знак підтримки повісили "опудало омонівця" на Приморському бульварі, а також обернули Дюка в білоруський прапор.

В руках одесити тримали плакати з такими написами « "Свободу сябрам, геть диктатора«,» Молодь за демократію«,» ні диктатурі в сусідніх з Україною країнах" та інші.

Звернення одеситів до білорусів, які прагнуть свободи. Нехай ніхто вас не відверне з правильного шляху. Одеса з вами, Україна з вами! Жыве Беларусь! Жыве вечна! #BelarusProtests #Белаз #Жодино #BelarusSolidarity #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь Gepostet von Віталій Устименко am Donnerstag, 13. August 2020

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