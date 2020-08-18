Багато одеситів активно підтримали білорусів в їх протестах проти чинного режиму

Вони записали невелике відеозвернення на Приморському бульварі на тлі пам'ятника Дюку, одягненого в білоруський прапор, пише Politeka.net (щоб переглянути виддео, доскролльте сторінку до кінця)

На думку одеситів, зараз у білорусів таке ж становище, що пережила Україна в 2014 році.

Активісти закликають жителів сусідської країни до єднання і бажають успішного повалення режиму Лукашенка.

Користувачі в соцмережах почали активно обговорювати підтримку з боку України. У коментарях вони озвучують різні думки.

"Білоруси і одесити - ви просто космос!",

«Нормальна Білорусь завжди з Україною братньою! Слава Україні!»,

«Сльоза. На очах! СПАСИБІ ОДЕСА!»,

"Молодці, у мене гордість за Білорусь і Одесу»,

"Спасибі, брати і сестри! Улюблена Одеса, Затока улюблена! Сподіваюся зустрінемося не раз! Допоможи нам Бог повалити супостата!!!»

«Ми вже дострибалися Вище неба»,

"Ось і Білорусія потрапила, по закінченні часу все буде зрозуміло і більш ясно, де було краще",

"Яке відношення Одеса має до Білорусі?У себе в країні потрібно навести порядок, а потім лізти в справи іншої країни",

"Білорусія єдина без карантину і намордників. Так хто у нас вільний?!",

"Навіщо символіку чужої країни на пам'ятник чіпляти?????" ,- пишуть в мережі.

Звернення одеситів до білорусів, які прагнуть свободи. Нехай ніхто вас не відверне з правильного шляху. Одеса з вами, Україна з вами! Жыве Беларусь! Жыве вечна! #BelarusProtests #Белаз #Жодино #BelarusSolidarity #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь Gepostet von Віталій Устименко am Donnerstag, 13. August 2020

Нагадавши, одесити підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка: "мотлох потрібно міняти", відео

Як повідомляла Politeka, Лукашенко вперше заговорив після повідомлення про інсульт і пригрозив білорусам.

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