Багато одеситів активно підтримали білорусів в їх протестах проти чинного режиму
Вони записали невелике відеозвернення на Приморському бульварі на тлі пам'ятника Дюку, одягненого в білоруський прапор, пише Politeka.net (щоб переглянути виддео, доскролльте сторінку до кінця)
На думку одеситів, зараз у білорусів таке ж становище, що пережила Україна в 2014 році.
Активісти закликають жителів сусідської країни до єднання і бажають успішного повалення режиму Лукашенка.
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Користувачі в соцмережах почали активно обговорювати підтримку з боку України. У коментарях вони озвучують різні думки.
"Білоруси і одесити - ви просто космос!",
«Нормальна Білорусь завжди з Україною братньою! Слава Україні!»,
«Сльоза. На очах! СПАСИБІ ОДЕСА!»,
"Молодці, у мене гордість за Білорусь і Одесу»,
"Спасибі, брати і сестри! Улюблена Одеса, Затока улюблена! Сподіваюся зустрінемося не раз! Допоможи нам Бог повалити супостата!!!»
«Ми вже дострибалися Вище неба»,
"Ось і Білорусія потрапила, по закінченні часу все буде зрозуміло і більш ясно, де було краще",
"Яке відношення Одеса має до Білорусі?У себе в країні потрібно навести порядок, а потім лізти в справи іншої країни",
"Білорусія єдина без карантину і намордників. Так хто у нас вільний?!",
"Навіщо символіку чужої країни на пам'ятник чіпляти?????" ,- пишуть в мережі.
Нагадавши, одесити підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка: "мотлох потрібно міняти", відео
Як повідомляла Politeka, Лукашенко вперше заговорив після повідомлення про інсульт і пригрозив білорусам.
Також Politeka писала, що Лукашенко обурив скаргою на" майданутих " українців.