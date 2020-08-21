В Одесі викрили аферистку, яка придумала хитру махінацію з товарами в супермаркетах
Як пише Politeka.net, інцидент мав місце в одеському гіпермаркеті на вулиці Київське шосе. Про це розповіли в прес-службі областного ГУНП.
Жінка підмінила ціни на дитячих товарах і намагалася оплатити на касі дешевий товар. Сума збитку склала 1100 гривень. Про крадіжку повідомила продавщиця і викликала охорону магазину.
34-річну зловмисницю затримали та передали до рук поліції. За даним фактом заведено кримінальну справу і зараз поліція перевіряє причетність шахрайки до подібного роду злочинів.
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Фотографію з розмістили в місцевому Telegram-каналі.
Як розповіли очевидці, інцидент стався в четвер, 20 серпня, на відомому стихійному ринку «Доріжка» на селищі Котовського.
За їхніми словами, торговка відмовилася платити по таксі і за це її вирішили покарати.
«На Бочарова все строго, торгуєш на тротуарі і не платиш 50 гривень данину — вмиваєшся зеленкою», - розповіли свідки інциденту.
Також ми повідомляли, в одеських маршрутках орудує банда, яка залишає пасажирів без телефонів.
За словами свідків, група у складі трьох чоловіків зайшла в маршрутку на зупинці «Пироговська».
"Один з них спробував витягнути у дівчини телефон, але вона вчасно це помітила і голосно попросила повернути їй смартфон. Злодюжка кинув його на підлогу і запевнив, що пристрій сам випав. Після цього вся "банда «вийшла біля клубу» Палладіум», а на зупинку пізніше літній чоловік помітив, що без телефону вже залишився він", - поділилися побаченим очевидці.
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