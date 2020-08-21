У мережі показали, як недолуга матуся поїла маленьку дитину в колясці алкоголем
Кричущий інцидент зафіксували випадкові перехожі і розмістили відео в місцевому телеграм каналі "Odessa-info", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)
На кадрах видно, як молода жінка дає зовсім крихітній дитині, яка сидить в колясці пиво зі своєї пляшки.
Автори телеграм-каналу стверджують, що справа була в Одесі на Молдаванці.
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"Батьки року на Молдаванці", - наголошується в публікації.
Користувачі Мережі в коментарях розділилися в думках-одні вважають, що такий вчинок не гідний матері і дитини треба виключити з такої сім'ї, а батьків – покарати. Інші не бачать в цьому нічого страшного і виправдовують горе-матір.
Раніше ми повідомляли, в Одесі шукають недолугу матір, яка кинула немовля в гуртожитку.
За словами копів, близько місяця тому жінка попросила подругу, яка проживає в гуртожитку, доглянути за її 7-місячною дитиною начебто ненадовго. А сама зникла в невідомому напрямку і на зв'язок не виходить. Подруга, так і не дочекавшись повернення горе - матері, віддала немовля її колишньому співмешканцю, а той — хрещеної дитини. Зрештою у людей урвався терпець чекати повернення матері, і вони повідомили про ситуацію в поліцію.
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Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"
Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"