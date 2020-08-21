У мережі показали, як недолуга матуся поїла маленьку дитину в колясці алкоголем

Кричущий інцидент зафіксували випадкові перехожі і розмістили відео в місцевому телеграм каналі "Odessa-info", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

На кадрах видно, як молода жінка дає зовсім крихітній дитині, яка сидить в колясці пиво зі своєї пляшки.

Автори телеграм-каналу стверджують, що справа була в Одесі на Молдаванці.

"Батьки року на Молдаванці", - наголошується в публікації.

Користувачі Мережі в коментарях розділилися в думках-одні вважають, що такий вчинок не гідний матері і дитини треба виключити з такої сім'ї, а батьків – покарати. Інші не бачать в цьому нічого страшного і виправдовують горе-матір.

Раніше ми повідомляли, в Одесі шукають недолугу матір, яка кинула немовля в гуртожитку.

За словами копів, близько місяця тому жінка попросила подругу, яка проживає в гуртожитку, доглянути за її 7-місячною дитиною начебто ненадовго. А сама зникла в невідомому напрямку і на зв'язок не виходить. Подруга, так і не дочекавшись повернення горе - матері, віддала немовля її колишньому співмешканцю, а той — хрещеної дитини. Зрештою у людей урвався терпець чекати повернення матері, і вони повідомили про ситуацію в поліцію.

Родители года! Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. August 2020

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