В сети показали, как непутёвая мамаша поила маленького ребенка в коляске алкоголем
Вопиющий инцидент зафиксировали случайные прохожие и разместили видео в местном телеграм канале «Odessa-info», передает Politeka.net (чтобы просмотреть-доскролльте до конца)
На кадрах видно, как молодая женщина дает совсем крошечному ребенку, который сидит в коляске пиво со своей бутылки.
Авторы телеграм-канала утверждают, что дело было в Одессе на Молдаванке.
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«Родители года на Молдаванке», - отмечается в публикации.
Пользователи сети в комментариях разделились во мнениях – одни считают, что такой поступок не достоин матери и ребенка надо исключить из такой семьи, а родителей – наказать. Другие не видят в этом ничего страшного и оправдывают горе-мать.
Ранее мы сообщали, В Одессе ищут непутевую мать, которая бросила грудного ребенка в общежитии.
По словам копов, около месяца назад женщина попросила подругу, проживающую в общежитии, присмотреть за ее 7-месячным ребенком вроде бы ненадолго. А сама скрылась в неизвестном направлении и на связь не выходит. Подруга, так и не дождавшись возвращения горе- матери, отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот — крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать возвращения матери, и они сообщили о ситуации в полицию.
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