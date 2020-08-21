В сети показали, как непутёвая мамаша поила маленького ребенка в коляске алкоголем

Вопиющий инцидент зафиксировали случайные прохожие и разместили видео в местном телеграм канале «Odessa-info», передает Politeka.net (чтобы просмотреть-доскролльте до конца)

На кадрах видно, как молодая женщина дает совсем крошечному ребенку, который сидит в коляске пиво со своей бутылки.

Авторы телеграм-канала утверждают, что дело было в Одессе на Молдаванке.

«Родители года на Молдаванке», - отмечается в публикации.

Пользователи сети в комментариях разделились во мнениях – одни считают, что такой поступок не достоин матери и ребенка надо исключить из такой семьи, а родителей – наказать. Другие не видят в этом ничего страшного и оправдывают горе-мать.

Ранее мы сообщали, В Одессе ищут непутевую мать, которая бросила грудного ребенка в общежитии.

По словам копов, около месяца назад женщина попросила подругу, проживающую в общежитии, присмотреть за ее 7-месячным ребенком вроде бы ненадолго. А сама скрылась в неизвестном направлении и на связь не выходит. Подруга, так и не дождавшись возвращения горе- матери, отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот — крестной ребенка. В конце концов у людей лопнуло терпение ждать возвращения матери, и они сообщили о ситуации в полицию.

Родители года! Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. August 2020

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