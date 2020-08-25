На тлі погіршення епідеміологічної ситуації скасовується популярний напрямок Одеса-Чернівці

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", з 24 серпня призупиняється продаж квитків на поїзд за маршрутом Одеса-Чернівці та Чернівці-Одеса, передавати Politeka.net

Уточнюється, що це вимушений захід і пов'язана вона з тим, що місто Чернівці потрапило в «червону» карантинну зону.

Відтепер поїздам, що прямували з Чернівців, змінено маршрут прямування.

Так, кінцевою станцією прямування стануть не Чернівці, а м.Снятин. Снятин знаходиться в Івано-Франківській області. Між містами - До 40 км дороги, близько години їзди на автотранспорті. Щоправда, за заявою УЗ, висадка у Чернівцях відбуватиметься, а от сісти на потяг у цьому місті не вийде.

В "Укрзалізниці" повідомили, що будуть відшкодовувати 100% вартості квитків, якщо пасажир все ж вирішить відмовитися від поїздки.

Відзначимо, в МОЗ повідомили про те, що Одеська область не готова до ослаблення карантину. Тим більше після того, як показник динаміки зростання випадків covid-19 склав більше 10%. До кінця літа в Одесі може подвоїтися число хворих, тому в місті стали готувати резервні лікарні, які будуть приймати заражених.

Тепер пацієнтів з підозрою на інфекцію будуть доставляти в міську лікарню № 5 на Лідерсовському бульварі. Там вже розгорнули додаткове відділення, розповіла директор міськздраву Олена Якименко.

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