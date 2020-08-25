Друга хвиля епідемії китайського вірусу призвела до того, що в Одеській області розширили список опорних лікарень для інфікованих
Зокрема, до списку лікарень, де прийматимуть пацієнтів, хворих коронавірусом, поповнили Арцизька центральна районна лікарня, Білгород-Дністровська Центральна райлікарня, Роздільнянська райлікарня, а також Одеська міськлікарня №5 і 3-тя дитяча лікарня, пише Politeka.net
Крім зростання захворюваності, медики говорять про загальне ускладнення протікання хвороби. Все частіше людям необхідна термінова медична допомога і апарати підтримки життєдіяльності.
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"Вірус став більш злим, агресивним, хворі все частіше переносять його у важкій формі, і все вище стає рівень смертності", - розповіла завідувачка інфекційним відділенням Ізмаїльської лікарні Ганна Ніколаєва.
А тим часом, за оновленими даними на території Одеської області виявлено 112 нових випадків зараження інфекцією.
Як повідомили у прес-службі ОДА, серед захворілих 8 дітей та 11 медиків.
Відзначається, що летальних випадків за останню добу не фіксувалося, але також немає і видужали.
Загальна кількість хворих з початку епідемії досягла 6166 осіб, з них 3558 жінки, 2608 чоловіки. У тому числі у 522 дітей і 574 медиків. Смертей за цей період зафіксовано - 88, одужали - 2142 пацієнтів.
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