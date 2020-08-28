Незважаючи на наближення осені, спека в Одесі не збирається відступати

Про те, яка погода очікує жителів у п'ятницю, 28 серпня, повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За їхніми прогнозами, небо в Одесі буде вкрите хмарами тільки до світанку, вранці воно очиститься і буде ясним до самого вечора. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 18-20°С, вдень повітря прогріється до 28-30°С. Температура морської води залишиться без змін 23-24°С.

По області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С. На автошляхах області видимість хороша.

До цього ми повідомляли, що в останні дні літа пляжі поблизу Одеси забиті відпочиваючими, незважаючи на стрімке зростання захворюваності і карантин.

Якщо раніше на пляжах курортного селища Санжейка було дуже багато гостей з Молдови та Білорусі, то зараз, у зв'язку з епідеміологічними обмеженнями, відпочивають в основному українці, хоча машини з іноземною реєстрацією все ж зустрічаються на стоянках і біля будинків відпочинку.

Людей на узбережжі величезне число, всіх хочуть встигнути позасмагати і поплавати в морі в останні дні літа.

Потрібно сказати, що практично всі вони без масок. Нехтують правилами карантину в тому числі і торговці. Соціальної дистанції також ніхто не дотримується, пляжі забиті настільки, що в буквальному сенсі «яблуку ніде впасти».

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Як повідомляла Politeka, у мережі показали, що відбувається на пляжах під Одесою в останні дні літа, фото

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