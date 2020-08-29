Синоптики розсекретили, як погода чекає Одесу в останні вихідні літа
З новим прогнозом погода на 29 і 30 Серпня жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
У суботу, похмура погода в Одесі триматиметься із завидною постійністю, вдень можливі нетривалі прояснення. Без опадів. Вітер буде дути південний 7-12 метрів в секунду. Температура вночі становитиме 17-19 градусів тепла, вдень градусник покажет27-29 градусів.
По області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі 14-19 градусів, вдень 27-32 градусів.
На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 2-4 км.
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У неділю, 30 серпня, весь день небо в Одесі буде ясним, І хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень 27-32 градусів.
Раніше ми повідомляли, що в останні дні літа пляжі поблизу Одеси забиті відпочиваючими, незважаючи на стрімке зростання захворюваності і карантин.
Якщо раніше на пляжах курортного селища Санжейка було дуже багато гостей з Молдови та Білорусі, то зараз, у зв'язку з епідеміологічними обмеженнями, відпочивають в основному українці, хоча машини з іноземною реєстрацією все ж зустрічаються на стоянках і біля будинків відпочинку.
Людей на узбережжі величезне число, всіх хочуть встигнути позасмагати і поплавати в морі в останні дні літа.
Нагадаємо, що синоптики попередили, коли Одесу накриють грозові дощі
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, що відбувається на пляжах під Одесою в останні дні літа, фото
Також Politeka писала, що атмосферний фронт вдарить по Україні дощами: які області постраждають на свята.