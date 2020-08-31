Львівський активіст домігся скасування статусу російської мови як регіональної в Одесі, яка функціонувала з 2012 року

Про це сам громадський діяч Святослав Літинський похвалився на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

За словами активіста, він через суд змусив скасувати незаконне рішення Одеської мерії.

"Те відчуття, коли Дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови-скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради ", - написав львів'янин.

Зараз в планах у нього досягти такого ж результату в Харкові. До слова, раніше йому це вдалося в Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

Раніше ми писали, гостя зі столиці, яка відвідала Одесу, обурилася, що більшість населення в місті спілкується російською мовою.

Молоду дівчину в українській Одесі обурило те, що через велику кількість російськомовних людей, вона себе відчувала, як у Москві.

"Нещодавно була в Одесі-чудове місто, чудова архітектура... але є один нюанс, і він полягає в тому, що я себе там відчувала як в Москві якийсь. От чесно. Коли ти заходиш, всюди звучить російська мова", - поскаржилася Христина.

Вона дивується, як після Революції Гідності, після війни з безліччю жертв одесити продовжують залишатися русифікованими.

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