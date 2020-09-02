У середу, 2 вересня, жителі Одеси спостерігали справжнісінький смерч

Його побачили прямо на біговій доріжці Одеського іподрому. Кадрами природного явища поділилися очевидці в місцевих пабліках, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

Звернемо увагу, що нетипові для наших країв смерчі останнім часом стали досить звичайним явищем в Одеській області, проте в місті їх бачать не так часто. Найчастіше смерчі утворюються через зіткнення теплого вологого повітря з сухим холодним.

До цього ми повідомляли, що на півдні Одеської області в полях кружляв пиловий вихор.

Його помітили кілька в Татарбунарському районі на узбережжі гниючого лиману Сасик.

У підписі до кадрів наголошується, що міні смерчі йшли один за іншим, піднімаючи в повітря з розораного поля тонни пилу і висушуючи грунт.

Також повідомлялося, в Одесі аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі

Так, наприклад одесити стали свідками того, що на початку вересня знову зацвіли каштани.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, проте квітучими деревами можна помилуватися в центрі Одеси і на трасі здоров'я.

Що дивно, що суцвіття сусідять на гілках з уже майже дозрілими плодами — каштанами.

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