В Одеській області через Груповий спалах був закритий дитячий садок

Це сталося в Овідіопольському районі, повідомив на своїй сторінці в соцмережах виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Ігор Ільченко, передає Politeka.net

"З сьогоднішнього дня зупинено процес навчання в Калаглійському дитячому навчальному закладі "Сонечко", оскільки у співробітників установи лабораторно підтвердився COVID-19", – написав він.

Ільченко звернув увагу, що багато батьків відправляють своїх дітей на розважальні заходи, не забезпечивши їх засобами захисту.

Нагадаємо, що в Одеській області За останній тиждень спостерігаються рекордні показники захворюваності китайським вірусом.

Так, за добу на території нашого регіону виявили 203 нових випадки інфікування.

Загальна кількість заражених з початку епідемії становить 7697 осіб. Напередодні від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією померли дві людини, всього загиблих з початку пандемії-110. Також повідомляється, що 60 пацієнтів вилікувалися.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області не всі школи відкрилися 1 вересня.

В даний час стало відомо, що в місті Чорноморську, що поблизу Одеси, загальноосвітню школу №4 закрили на самоізоляцію.

Причиною стало виявлення у двох співробітників школи позитивних результатів на COVID-19.

У зв'язку з цим учні з 1 вересня розпочали навчальний процес Дистанційно. Орієнтовно це триватиме до 6 вересня.

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