Не успел начаться новый учебный год, как стало известно, что некоторых одесских школьников могут отправить на краткосрочные каникулы

Всё дело в том, что в октябре будут проходить местные выборы и как заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, в большинстве регионов голосование будет проходить именно на территории школ, передает Politeka.net

По этой причине в правительстве уже сообщили о том, что в этот период детей могут отправить на вынужденные краткосрочные каникулы, чтобы не спровоцировать очередную вспышку заболеваемости.

Так что есть вероятность, что ученикам дадут несколько выходных дней, чтобы не мешать комиссии провести заседания и подсчитать голоса.

Ранее мы сообщали, в Одесской области не все школы открылись 1 сентября.

Дело всё в том, что ситуация с китайской инфекцией в регионе с каждым днем ухудшается, больных становиться все больше. В настоящее время стало известно, что в городе Черноморске, что вблизи Одессы, общеобразовательную школу №4 закрыли на самоизоляцию.

Причиной стало обнаружение у двух сотрудников школы положительных результатов на COVID-19.

В связи с этим ученики с 1 сентября начали учебный процесс дистанционно. Ориентировочно это продлиться до 6 сентября.

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