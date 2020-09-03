Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про спалахи китайської інфекції після відпочинку на курортах в Одеській області

Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс.

Степанов звернув увагу, що для відпочиваючих часто "не існує" взагалі ніяких правил, тому МОЗ фіксує зростання кількості хворих в курортних містах в тому числі і Одеської області.

"Я розумію, що людина на курорті прагне розслабитися і відпочити, але давайте не будемо забувати, що вірус ніколи не відпочиває. Як тільки люди почали відвідувати місця масових скупчень, covid - 19 відразу відреагував. Ми це побачили по конкретних цифрах рівня захворюваності", - говорить глава МОЗ.

У той же час він закликав українців слідувати рекомендаціям навіть у відпустці.

"Адже значна кількість людей приїжджає в Одесу на кілька днів, підхоплює хворобу і повертається в свій регіон. При цьому новий випадок COVID - 19 фіксується за адресою проживання, а не за фактом можливого інфікування на відпочинку", – додав Степанов.

А тим часом, в Одеському регіоні китайський вірус продовжує косити жителів.

За останню добу зараження підтвердили у 116 осіб, тоді як перед цим кількість інфікованих склала 203 .

За даними РНБО, за вчорашню добу померли три пацієнти, всього вірус забрав життя 113 жителів Одеської області. Загальна кількість заражених на Одещині досягла 7813.

Одужали за минулу добу 55 людей, всього захворювання подолали 1902 жителя Одеського регіону.

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