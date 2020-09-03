Користувачі в соцмережах активно обговорюють звільнення медиків з Одеської лікарні на тлі епідемії китайської інфекції

Нагадаємо, що не так давно директор міськздраву Олена Якименко заявляла, що з міської лікарні №5 на Лідерсовском бульварі в парку Шевченка звільнилося 14 медичних співробітників, пише Politeka.net

Як повідомила чиновниця, з 13 серпня на базі ДКЛ №5 розгорнули додаткове відділення на 60 ліжок для хворих з підозрою на Covid-19. За цей період з медустанови звільнилися 14 співробітників. За її словами, заяви про звільнення написали 2 лікарі, 5 медсестер і 7 молодших медсестер. Ще 8 лікарів взяли відпустки за свій рахунок.

Тепер замість них шукають нових працівників.

Коментатори не залишилися осторонь і в мережі розгорілася палка дискусія. Думки прозвучали різні, багато розкритикували поведінку медиків, обурившись, чому вони звільняються в такий складний для міста період. Інші ж, навпаки, стали на їх захист, аргументуючи тим, що у медиків маленька зарплата і вони не хочуть за такі смішні гроші ризикувати своїм здоров'ям.

"Звичайно ж, все життя працювали, а як епідемія додала роботи, так в кущі»,

"Вони знали на кого вчилися, допомагати людям у будь-яких ситуаціях, ні, тоді на базар»,

«Я б взагалі їм зарплату не платив! Як вони деруть з людей і скотське ставлення!»,

"Як вони могли піти у відпустку за свій рахунок? Хто підписав заяву в такий складний період»,

"Якщо медик звільняється-він не медик. Дійсно бажає нарешті знайти себе помінявши професію-тому що це не його»,

"Звільнити, і тих, хто у відпустку теж. З позначкою, щоб більше не могли повільніше працювати»,

"Дайте нормальну зарплату медсестрам і лікарям і не будуть залишати роботу, а то дали мінімальну зарплату і хочуть, щоб вони ризикували своїм життям»,

"Швидше за все йдуть чесні люди, які не хочуть більше брати участь в цій афері з ководом!! Їх змушують до липових діагнозів,до неправдивої статистики, набридло брехати!»,

"Люди звільняються тому що змушують всіх під одну гребінку писати корону, а потім ще й вбивати половину невідомими препаратами...»,

«А що ви хотіли медики теж люди і у них є сім'ї і через те, що дебіли не дотримуються епід правила під час карантину медики не повинні страждати»,

"Одесити самі винні в поширенні коронавірусу. Ніхто не хоче дотримуватися елементарних правил карантину. Осінь цього року буде другим Бергамо. Кожен розпоряджається своїм життям так як хоче»,

"Ну все, почалося, не хочете жебрацьку зарплату, йдіть, не хочете брехати, не брешіть, не треба нагнітати, ви давали клятву Гіппократу, не змогли стримати, ніхто не засудить, ми всі люди», пишуть в коментарях.

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