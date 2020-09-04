У курорті в Одеській області п'яна дівчина напала на правоохоронців і роздряпала їм обличчя
Подія мала місце днями на базі відпочинку в селі Грибівка, передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу місцевої поліції.
За версією правоохоронців, 20-річна дівчина під дією алкоголю накинулася на піший патруль нацгвардійців з кулаками, ставши на захист перехожого, який порушував громадський порядок і був попереджений їм про відповідальність. Поруч з нею знаходився її 37-річний приятель, який також був нетверезий. Чоловік постійно намагався заважати поліцейським спілкуватися з його подругою та ігнорував їхні зауваження.
В результаті нападу у службовців на обличчі з'явилися садна.
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Як розповіли копи, втихомирити буянів вони змогли в поліцейській дільниці.
Правопорушниці вже оголосили про підозру за статтею»погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Їй загрожує до п'яти років обмеження волі або тюремне ув'язнення на той же термін.
Крім того, відносно чоловіка складені адміністративні протоколи за статтями "злісна непокора правоохоронцям" і "розпивання алкоголю в громадських місцях".
Раніше ми повідомляли, в Одеській області п'яні журналісти влаштували розбірки з поліцією.
"Відійшли, ви не знаєте, з ким ви зв'язалися», - погрожувала дівчина.
Далі, по всій видимості, копи відвели журналістів в поліцейську ділянку, де продовжили бесіду з ними.
Там співробітниця ЗМІ з нецензурною лайкою і кулаками накинулася на правоохоронців, також одному з них вона плюнула в обличчя.
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