Епідемічна ситуація в Одесі погіршується з кожним днем і тепер ще дві лікарні прийматимуть заражених китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це в ході брифінгу розповіла директор гордзрава Олена Якименко.

Йдеться про міські лікарні №1 і 10, які раніше числилися в резерві. Також в 5-й лікарні додадуть ще 30 ліжок, тому що місця для нових хворих вже давно закінчилися.

"Якщо епідеміологічна ситуація в місті не покращиться, відділення підготують і в 11-й лікарні", - заявила чиновниця.

Також вона звернула увагу, медики готують п'яту бригаду по забору тестів на дому, тому що на даний момент чотири бригади не встигають об'їхати всі адреси. Якщо по протоколу бригада повинна робити 150 тестів на місяць, то зараз вона робить 1 500.

За даними Якименко, сьогодні в різних медустановах міста лежить 564 людини з пневмонією, яких перевіряють на вірус.

У той же час, станом на ранок 7 вересня, на території Одеського регіону виявлено 143 нових випадків захворювання, з них 46 — у одеситів, 97 — у жителів районів області.

За даними МОЗ, за вчорашню добу помер 1 пацієнт, всього вірус забрав життя 124 жителів Одеської області. Загальна кількість заражених на Одещині досягла 8525 осіб, з них 654— жителі Одеси. Одужали від недуги 2025 осіб.

Нагадавши, вірус продовжує творити біду на Одещині, кількість жертв різко зросла: лякаючі цифри

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення