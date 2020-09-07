У Чорноморську Одеської області сильний вітер забрав у море двох відпочиваючих на катамарані

Історією рятування і кадрами поділилися комунальники з Чорноморської міськради, передає Politeka.net

За їх словами, 4 вересня туристи, які приїхали з Хмельницького, вирішили покататися на катамарані в штормову погоду.

"Пара гостей пішла на катамарані на пристойну відстань від берега. Після того, як піднявся поривчастий вітер, парусиновий «дах» катамарана став своєрідним вітрилом, і плавзасіб став стрімко відносити вдалину», — розповіла комунальники.

Стривожені курортники подзвонили в ДСНС а ті, в свою чергу, пляжним рятувальникам. Човен з підмогою наздогнав катамаран на відстані двох кілометрів від берега.

Фахівці відбуксирували катамаран і виручили терплять лихо.

Рятувальники настійно рекомендують бути пильними і не ризикувати своєю безпекою, якщо погодні умови погіршилися.

Раніше ми повідомляли, екстремал з Одеси на честь дня народження спробував переплив затоку від Крижанівки в Ланжерон і йому це майже вдалося.

За словами чоловіка, план по запливу він почав за годину до світанку в свій 31-й день народження. Одесит в одних плавках стрибнув у таксі і приїхав на протилежний берег, в Крижанівку.

По дорозі плавець втратив пляшку з водою, яку брав у дорогу, тому зупинився біля великого корабля, що стояв на якорі, побалакав з матросом і попросив Скинути йому водички. Після цього відправився далі.

Треба сказати, що затія хлопцеві по переплитию затоки майже вдалася, якби не патрульний катер, який перегородив екстремалу дорогу і попросив піднятися на борт.

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