В Одесі без побоювання можна купатися на всіх пляжах, крім одного

Як повідомляє прес-служба Одеського лабораторного центру МОЗ, нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах, пише Politeka.net,

В ході досліджень з'ясувалося, щоб проби морської води на 16-й станції Великого Фонтану не відповідають нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Таким чином фахівці не рекомендують відпочиваючим купатися на цьому пляжі.

Раніше ми повідомляли, погода в Одесі на цьому тижні обіцяє бути сонячною. Опадів не очікується протягом семи днів.

Температура повітря вранці становитиме близько +17 + 19°C. протягом дня, за прогнозами синоптиків, вона повинна підніматися до +25 +28 °C. У понеділок, стовпчики термометрів покажуть до +28°C.

У вівторок очікується невелика хмарність, а з середи хмари на небі будуть показуватися лише зрідка.

Максимальна швидкість вітру, 8 метрів в секунду, очікується у вівторок, у другій половині дня.

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