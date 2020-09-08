У вівторок, 8 вересня, жителів Одеси по всіх районах чекає відключення електроенергії
Як повідомила компанія "Одесаобленерго" світло відключать в Приморському, Суворовському, Київському, а також Малиновському районах.
У зв'язку з плановими ремонтними роботами будуть знеструмлені кілька тисяч житлових будинків, переважно в приватному секторі і на околицях, а також в передмісті Одеси.
Politeka.net публікує список адрес і час відключень.
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Со 9:00 по 17:00 електроенергію відключать за наступними адресами:
10-та Суворовська вулиця 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
2-й західний провулок 2, 226
3-й Західний провулок 8, 10, 12, 255гар
36-а лінія 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30 / а, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
37-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 31а, 14, 3 / в, 3а, 39а, 30/1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
38-я лінія 6, 16А, 2, 3, 3а, 1, 8, 14
39-та лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
4-й Західний провулок 11, 13, 15
4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50
4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 25, 29, 33, 50
40-а лінія на житловому масиві 1, 3, 5
41-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
42-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
43-я лінія 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
44-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
45-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
46-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
47-а лінія 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
48-а лінія 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2 / Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
49-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20А, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
5-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 26, 28, 30, 32, 34
50-я лінія 1, 2, 3, 4, 20А, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
51-а лінія 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
52-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
53-я лінія 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17а, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
54-а лінія 1, 3, 5, 7, 15
55-а лінія 1, 3, 5, 7
6-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
7-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
7-а Суворовська вулиця 15, 43, 49, 51
8-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а
8-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 34
9-а Суворовська вулиця 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
Академіка Глушка проспект 34а, 34, 36, 38, 40
Армійська вулиця 8
Балківська вулиця 24, 30, 30А, 34
Балтська дорога 153
Боженко вулиця 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9
Вишнева вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
Вишневий провулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14а, 2а, 12А, 6, 4а
Виїзна вулиця 34б, 2, 25А, 44А, 2/2, 19А, 34 а, 19б, 7, 14 а, 26А, 11А, 14а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Дем'янова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
Дніпровська вулиця 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24а, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Добровольського проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
Добровольського проспект 53, 55, 57, 59, 61
Добровольського проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25А, 57/1, 19, 11а, 33А, 25б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Добровольського проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а
Донецька вулиця 1, 2, 3, 4, 1а
Жоліо-Кюрі вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а / с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
Жоліо-Кюрі вулиця 20, 24, 26, 24а, 13А
Капітана Кузнєцова вулиця 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
Керченська вулиця 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
Кінноармійська вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10а, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
Курська вулиця 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67
Курська вулиця 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 89а, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 26
Курська вулиця 161/1
Ланжеронівська вулиця 3, 5, 9
Левітана вулиця 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 105, 108
Лесі Українки вулиця 45
Лесі Українки вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19а, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
Лесі Українки вулиця 36, 38, 40, 42, 44, 47, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
Лесі Українки вулиця 86а
Лесі Українки вулиця 49
Лісова вулиця 2, 4, 6, 8, 12
Ломоносова вулиця 14, 18, 13А, 13, 15, 16
Луцька вулиця 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 69, 7а, 25А, 41а, 29а, 85А, 97/2, 61а, 59а, 121Б, 129а, 133а, 119а, 95А, 97/1, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
Люстдорфська дорога 146д, 146г, 146а, 146в, 146Б, 144/5, 144/4, 144/2
Марсельська вулиця 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 14, 16, 18, 20, 23, 31
Маршала Жукова проспект 89а, 89, 91
Мелітопольська вулиця 46В, 1, 3, 5, 7, 21/3, 58Б, 58А, 1б, 9, 24А, 21/2, 9А, 19/2, 19/1, 15А, 21/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58
Міцкевича вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
Миколаївська дорога 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221
Новосельського вулиця 2
Партизанська вулиця 6
Пастера вулиця 4
провулок Чайковського 4, 6, 8, 10, 12
Пісочна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Перемоги вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 43А, 28а, 45А, 23А, 26б, 21А, 37А, 47б, 19, 26а, 79А, 5А, 16А, 44А, 35А, 59А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
Пушкінська вулиця 2
Радіальна вулиця 1, 2, 4
Роздільна вулиця 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 / А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49 / А, 41 / Б, 32а, 25, 3 / А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
Ракетна вулиця 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38
Рельєфна 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25 , 27, 29, 31, 33, 35
Ростовська вулиця 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Ростовська вулиця 4, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129
Садова вулиця 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20
Сегедская улица 13, 15, 17, 15Б
Семена Палія вулиця 84/1, 76, 78, 72/1, 66, 68, 70, 72, 74, 88
Серогодского вулиця 2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39
Сімферопольська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Соляна вулиця 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
Старокінний провулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Степова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 А, 9, 10, 11, 12, 14
Стовпова вулиця 24Б, 22, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 2А, 2
Суперфосфатна вулиця 13, 1 \ 2, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 17а, 16, 6, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В
Хімічна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 4а, 12, 7а
Центральна вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
Шестакова вулиця 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 37А, 35а, 41А, 35, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
Південна дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Яблучна вулиця 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
З 8:00 по 18:00 електроенергію відключать за наступними адресами:
1-й деревообробному провулок 7, 11а, 15, 1а, 14, 4, 27, 2а, 25б, 23, 11, 12, 5, 10, 8, 25г, 25а, 9а, 21, 19в, 9, 2, 17 , 3б, 3, 13а, 16, 1, 8б, 6а
Олександра Кутузакія вулиця 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Княжа вулиця 3, 3/5
Непряма вулиця 5, 10
З 22:00 по 6:00 електроенергію відключать за наступними адресами:
1-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 7А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
10-я Суворовська вулиця 15, 20
10-я Суворовська вулиця 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 16, 18, 15а
11-я лінія Люстдорфської Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
12-я Суворовська вулиця 14а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19а, 17/1, 21а, 22, 23, 24
14-я Суворовська вулиця 13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23
2-й Керченський провулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
22-я лінія 2, 4
23-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 2, 4, 6
24-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 3, 5, 7
3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 11, 11А, 13Б, 2Б, 3А, 2А, 1б, 3 / 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
32-я лінія 1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16/1, 11, 12, 14, 16А
33-тя лінія 2,3
4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 26а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 6А, 1Б, 11А, 22Б, 18, 19, 21, 22, 26, 4а
5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12
5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 16, 19, 21
6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11
6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 4, 22а, 2, 6, 12, 8, 10, 17, 18, 22, 13/2, 24, 14, 15, 13/1, 16, 17А
7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 20, 22, 23, 20А, 15, 16, 17, 18, 21, 24
8-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 21, 22, 24, 23 /, 19, 20, 23
9-я Суворовська вулиця 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Академіка Заболотного вулиця 1, 3, 7, 11, 15, 13А, 19, 21, 23, 25, 55
Воронежская вулиця 13, 16, 13а
Героїв оборони Одеси вулиця 16, 18, 20, 24, 26, 28, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Добровольського проспект 73, 74, 77, 79, 80, 81, 92, 96
Добровольського проспект 78, 92, 94
Добровольського проспект 82, 86, 98
Добровольського проспект 84, 90, 71А
Жоліо-Кюрі вулиця 22, 52, 60
Жоліо-Кюрі вулиця 43, 62, 43а, 24, 64
Капітана Кузнєцова вулиця 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95 , 97, 98, 99, 100, 102, 30А, 31А, 33А, 48а, 39А, 32/1, 42А, 55Б, 54А, 29А, 26А, 32А, 89а, 91б, 91А, 108, 37А, 22В
Керченська вулиця 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82а, 84А, 59А, 105А, 63а, 72А, 109А, 77А, 76а, 82, 118А, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131
Кишинівська вулиця 10
Курська вулиця 167, 167б, 123а, 123, 125
Курська вулиця 153, 161, 165
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