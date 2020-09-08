У вівторок, 8 вересня, жителів Одеси по всіх районах чекає відключення електроенергії

Як повідомила компанія "Одесаобленерго" світло відключать в Приморському, Суворовському, Київському, а також Малиновському районах.

У зв'язку з плановими ремонтними роботами будуть знеструмлені кілька тисяч житлових будинків, переважно в приватному секторі і на околицях, а також в передмісті Одеси.

Politeka.net публікує список адрес і час відключень.

Со 9:00 по 17:00 електроенергію відключать за наступними адресами:

10-та Суворовська вулиця 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-й західний провулок 2, 226

3-й Західний провулок 8, 10, 12, 255гар

36-а лінія 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30 / а, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 31а, 14, 3 / в, 3а, 39а, 30/1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я лінія 6, 16А, 2, 3, 3а, 1, 8, 14

39-та лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й Західний провулок 11, 13, 15

4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

4-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 25, 29, 33, 50

40-а лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

43-я лінія 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-а лінія 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-а лінія 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2 / Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20А, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 26, 28, 30, 32, 34

50-я лінія 1, 2, 3, 4, 20А, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-а лінія 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-а лінія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я лінія 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17а, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-а лінія 1, 3, 5, 7, 15

55-а лінія 1, 3, 5, 7

6-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-а Суворовська вулиця 15, 43, 49, 51

8-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а

8-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги 34

9-а Суворовська вулиця 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33

Академіка Глушка проспект 34а, 34, 36, 38, 40

Армійська вулиця 8

Балківська вулиця 24, 30, 30А, 34

Балтська дорога 153

Боженко вулиця 1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

Вишнева вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишневий провулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14а, 2а, 12А, 6, 4а

Виїзна вулиця 34б, 2, 25А, 44А, 2/2, 19А, 34 а, 19б, 7, 14 а, 26А, 11А, 14а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Дем'янова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Дніпровська вулиця 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24а, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Добровольського проспект 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

Добровольського проспект 53, 55, 57, 59, 61

Добровольського проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25А, 57/1, 19, 11а, 33А, 25б, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Добровольського проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а

Донецька вулиця 1, 2, 3, 4, 1а

Жоліо-Кюрі вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а / с5, 17а, 2А, 13/1, 14гар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Жоліо-Кюрі вулиця 20, 24, 26, 24а, 13А

Капітана Кузнєцова вулиця 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченська вулиця 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Кінноармійська вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10а, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Курська вулиця 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67

Курська вулиця 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 89а, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 26

Курська вулиця 161/1

Ланжеронівська вулиця 3, 5, 9

Левітана вулиця 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 105, 108

Лесі Українки вулиця 45

Лесі Українки вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19а, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Лесі Українки вулиця 36, 38, 40, 42, 44, 47, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84А, 82Б, 80Б, 64А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесі Українки вулиця 86а

Лесі Українки вулиця 49

Лісова вулиця 2, 4, 6, 8, 12

Ломоносова вулиця 14, 18, 13А, 13, 15, 16

Луцька вулиця 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 121а, 69, 7а, 25А, 41а, 29а, 85А, 97/2, 61а, 59а, 121Б, 129а, 133а, 119а, 95А, 97/1, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Люстдорфська дорога 146д, 146г, 146а, 146в, 146Б, 144/5, 144/4, 144/2

Марсельська вулиця 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 14, 16, 18, 20, 23, 31

Маршала Жукова проспект 89а, 89, 91

Мелітопольська вулиця 46В, 1, 3, 5, 7, 21/3, 58Б, 58А, 1б, 9, 24А, 21/2, 9А, 19/2, 19/1, 15А, 21/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58

Міцкевича вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Миколаївська дорога 130а3, 132, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221

Новосельського вулиця 2

Партизанська вулиця 6

Пастера вулиця 4

провулок Чайковського 4, 6, 8, 10, 12

Пісочна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 42а, 58а, 58Б, 126А, 80А, 56, 48а, 36/38, 64а, 148А, 60А, 46а, 86Б, 138А, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Перемоги вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 43А, 28а, 45А, 23А, 26б, 21А, 37А, 47б, 19, 26а, 79А, 5А, 16А, 44А, 35А, 59А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Пушкінська вулиця 2

Радіальна вулиця 1, 2, 4

Роздільна вулиця 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 / А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49 / А, 41 / Б, 32а, 25, 3 / А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетна вулиця 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38

Рельєфна 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25 , 27, 29, 31, 33, 35

Ростовська вулиця 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Ростовська вулиця 4, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

Садова вулиця 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20

Сегедская улица 13, 15, 17, 15Б

Семена Палія вулиця 84/1, 76, 78, 72/1, 66, 68, 70, 72, 74, 88

Серогодского вулиця 2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39

Сімферопольська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляна вулиця 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Старокінний провулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Степова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 А, 9, 10, 11, 12, 14

Стовпова вулиця 24Б, 22, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А, 2А, 2

Суперфосфатна вулиця 13, 1 \ 2, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 17а, 16, 6, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

Хімічна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 4а, 12, 7а

Центральна вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38

Шестакова вулиця 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 37А, 35а, 41А, 35, 81/2, 49а, 27а, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Південна дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Яблучна вулиця 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

З 8:00 по 18:00 електроенергію відключать за наступними адресами:

1-й деревообробному провулок 7, 11а, 15, 1а, 14, 4, 27, 2а, 25б, 23, 11, 12, 5, 10, 8, 25г, 25а, 9а, 21, 19в, 9, 2, 17 , 3б, 3, 13а, 16, 1, 8б, 6а

Олександра Кутузакія вулиця 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Княжа вулиця 3, 3/5

Непряма вулиця 5, 10

З 22:00 по 6:00 електроенергію відключать за наступними адресами:

1-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 7А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10-я Суворовська вулиця 15, 20

10-я Суворовська вулиця 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 16, 18, 15а

11-я лінія Люстдорфської Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовська вулиця 14а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19а, 17/1, 21а, 22, 23, 24

14-я Суворовська вулиця 13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23

2-й Керченський провулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-я лінія 2, 4

23-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 2, 4, 6

24-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 3, 5, 7

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 11, 11А, 13Б, 2Б, 3А, 2А, 1б, 3 / 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

32-я лінія 1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16/1, 11, 12, 14, 16А

33-тя лінія 2,3

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 26а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 6А, 1Б, 11А, 22Б, 18, 19, 21, 22, 26, 4а

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 16, 19, 21

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 4, 22а, 2, 6, 12, 8, 10, 17, 18, 22, 13/2, 24, 14, 15, 13/1, 16, 17А

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 20, 22, 23, 20А, 15, 16, 17, 18, 21, 24

8-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги 21, 22, 24, 23 /, 19, 20, 23

9-я Суворовська вулиця 11, 12, 13, 14, 20А, 15, 18а, 16А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Академіка Заболотного вулиця 1, 3, 7, 11, 15, 13А, 19, 21, 23, 25, 55

Воронежская вулиця 13, 16, 13а

Героїв оборони Одеси вулиця 16, 18, 20, 24, 26, 28, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Добровольського проспект 73, 74, 77, 79, 80, 81, 92, 96

Добровольського проспект 78, 92, 94

Добровольського проспект 82, 86, 98

Добровольського проспект 84, 90, 71А

Жоліо-Кюрі вулиця 22, 52, 60

Жоліо-Кюрі вулиця 43, 62, 43а, 24, 64

Капітана Кузнєцова вулиця 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95 , 97, 98, 99, 100, 102, 30А, 31А, 33А, 48а, 39А, 32/1, 42А, 55Б, 54А, 29А, 26А, 32А, 89а, 91б, 91А, 108, 37А, 22В

Керченська вулиця 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82а, 84А, 59А, 105А, 63а, 72А, 109А, 77А, 76а, 82, 118А, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131

Кишинівська вулиця 10

Курська вулиця 167, 167б, 123а, 123, 125

Курська вулиця 153, 161, 165

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