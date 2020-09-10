Все більше шкіл в Одесі стикаються з китайською інфекцією

Так, вже стало відомо, що в місті 7 класів пішли на самоізоляцію. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

Треба сказати, що мова йде про класи в різних школах Одеси. І як зазначила чиновниця, самі навчальні заклади поки продовжують працювати, тобто інші учні продовжують відвідувати школи.

"Дуже просимо спокійно і з повагою ставитися до вчителів. Їм теж важко. І не хочеться. Сподіваюся, школи працюватимуть і далі", - написала Буйневич.

Раніше ми повідомляли, в новому навчальному році на тлі карантину деяким школярам Одеської області доводиться вчитися на вулиці.

Так, наприклад, з 1 вересня школи в Ренійському районі запрацювали за новими правилами – у дві зміни. Крім того, деякі уроки вчителі проводять на свіжому повітрі. Для цього у двір були винесені парти.

За словами директора школи, педагоги готові зробити все можливе, щоб не допустити зростання захворюваності і не повторити «сценарій» Ізмаїла, який опинився в червоній зоні, і 1 вересня не зміг відкрити школи, дитсадки і вузи.

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