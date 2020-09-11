В Одесі затримали любителя роського миру, який закликав створити так звану " Одеську Народну Республіку"

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією відомства, сепаратист діяв в Інтернеті під вигаданим ім'ям. Зловмисник підтримував проросійських бойовиків і агітував за створення на території південних областей терористичної організації за зразком "Л/ДНР".

Під час обшуку за місцем проживання пропагандиста співробітники СБУ виявили комп'ютер і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Всі вилучені матеріали були направили на експертизи.

Агітатору повідомили про підозру за статтею"посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Тепер чоловікові світить до 5 років в'язниці, якщо ж його провина буде доведена судом.

Раніше ми повідомляли, українські патріоти провчили чоловіка, який розгулював вулицями Одеси в червоній кепці з написом "Росія".

На селищі Котовського патріотична громадськість міста провела виховну бесіду з молодим чоловіком, який хизувався в червоній кепці з написом "Росія".

"Говорив різні дурниці щодо України. Після фізичного зауваження, сепара передали поліцейським", - розповів одеський активіст Дем'ян Ганул.

Як пізніше з'ясувалося, хлопець був п'яний і агресивно поводився, за що отримав фізичне зауваження.

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