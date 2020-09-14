Незважаючи на те, що минуло два тижні з початку навчального року, багато одеських шкіл досі не укомплектували підручниками

Про це в ході наради в мерії розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

За її словами, недостача оцінюється в сотні тисяч примірників і в деяких школах нестача підручників доходить до 50 %. Також чиновниця звернула увагу, що ситуацію посилює те, що багато школярів будуть змушені в силу обставин перейти на дистанційну форму навчання, а без книг, як відомо, продовжити процес буде складно.

"Це пов'язано з законом України Про освіту, який передбачає перехід 5-х класів з цього року на державну мову навчання, які до цього навчалися іншою мовою. А підручників для цих класів ми не отримали. Ситуація досить напружена", - говорить Буйневич.

Чиновниця додала, що від батьків чути багато докорів і з ситуації намагаються викрутиться за допомогою електронних версій, а також шляхом роздруківки сторінок з наявних підручників.

"Нам обіцяють, що до кінця вересня питання закриють, але впевненості в цьому немає», — заявила вона.

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Треба сказати, що мова йде про класи в різних школах Одеси. І як зазначила чиновниця, самі навчальні заклади поки продовжують працювати, тобто інші учні продовжують відвідувати школи.

"Дуже просимо спокійно і з повагою ставитися до вчителів. Їм теж важко. І не хочеться. Сподіваюся, школи працюватимуть і далі", - написала Буйневич.

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