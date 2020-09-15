В Одеській області зафіксували масовий мор риби

Кадри з місця лиха і подробиці розповів у себе в Фейсбук відомий еколог Іван Русєв, передає Politeka.net.

Дохлу рибу виявили на лимані Малий Сасик у Національному природному парку «Тузловські лимани».

Катастрофічну ситуацію Русев пов'язує з відсутністю водообміну між Тузловські лиманами і Чорним морем.

"Вчора під вечір, співробітники нацпарку виявили водойми, де почала гинути риба. Поки знайшли кілька десятків риб, обстежують далі майже висохлі водойми на окремих ділянках", - повідомив Русєв.

Еколог про стверджує, що тотальна посуха лиманів сталася з вини корумпованості і безкарності правоохоронців, депутата "Слуга народу" Ткаченка А., округ 141 і його помічників, які заблокували відновлення водообміну між Тузлівськими лиманами і Чорним морем.

До цього ми писали, що екологи заявили про загрозу зникнення "українського Мертвого моря", ситуація критична.

Зокрема, в Одеській області висихає Куяльницький лиман з цілющими грязями, а лиман міліє просто щогодини.

Сіль, яка залишається після випаровування води, спочатку знищує лікувальну бруд, а поширившись вітром на родючі поля, починає вбивати родючі чорноземи.

"Села навколо лиману гинуть і зникають. Коли вітер дме з боку Лиману і піднімається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть при поливі в домашніх умовах все висихає", – кажуть екологи.

Лиман існує завдяки попаданню в нього прісної води з річок. Основна артерія - це Річка Великий Куяльник, яка вмирає, і не без допомоги людей.

"Видобуток піску призвів до зменшення водних ресурсів річки та лиману. Таких кар'єрів-десятки. А ще ставки і дамби", – стривожені вони.

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