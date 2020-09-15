В Одеській області зафіксували масовий мор риби
Кадри з місця лиха і подробиці розповів у себе в Фейсбук відомий еколог Іван Русєв, передає Politeka.net.
Дохлу рибу виявили на лимані Малий Сасик у Національному природному парку «Тузловські лимани».
Катастрофічну ситуацію Русев пов'язує з відсутністю водообміну між Тузловські лиманами і Чорним морем.
Нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак блиснула фігурою в тісних джинсах: "Молода Кароліна!"
Нудьгуюча зірка "Величного століття" в бікіні розбурхала кадром в ліжку: "Скільки років, а ще гарна"
Меган Маркл, яка округлилась, заткнула за пояс Кейт Міддлтон: деталі ефектного повернення
Українців змусять повернути гроші-соцдопомогу, в Кабміні прийняли жорстке рішення: "починаючи з 2016 року"
"Вчора під вечір, співробітники нацпарку виявили водойми, де почала гинути риба. Поки знайшли кілька десятків риб, обстежують далі майже висохлі водойми на окремих ділянках", - повідомив Русєв.
Еколог про стверджує, що тотальна посуха лиманів сталася з вини корумпованості і безкарності правоохоронців, депутата "Слуга народу" Ткаченка А., округ 141 і його помічників, які заблокували відновлення водообміну між Тузлівськими лиманами і Чорним морем.
До цього ми писали, що екологи заявили про загрозу зникнення "українського Мертвого моря", ситуація критична.
Зокрема, в Одеській області висихає Куяльницький лиман з цілющими грязями, а лиман міліє просто щогодини.
Сіль, яка залишається після випаровування води, спочатку знищує лікувальну бруд, а поширившись вітром на родючі поля, починає вбивати родючі чорноземи.
"Села навколо лиману гинуть і зникають. Коли вітер дме з боку Лиману і піднімається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть при поливі в домашніх умовах все висихає", – кажуть екологи.
Лиман існує завдяки попаданню в нього прісної води з річок. Основна артерія - це Річка Великий Куяльник, яка вмирає, і не без допомоги людей.
"Видобуток піску призвів до зменшення водних ресурсів річки та лиману. Таких кар'єрів-десятки. А ще ставки і дамби", – стривожені вони.
Нагадаємо, що схил обвалився в курортній частині Одеси: відео з місця події
А ще Politeka писала, що водій ритуальних послуг прославився після крадіжки в Одесі, відео ганьби: "забрав у небіжчика"
Також Politeka повідомляла, що нова напасть на пляжах Одеси, зроблено важливу заяву: де заборонено купатися