В Одеській області трапилася смертельна аварія в тунелі
Кадри з місця ДТП оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Трагічний інцидент стався 17 вересня близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі Одеської області.
За даними прес-служби Нацполіції, водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.
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Одному 32 роки, іншому 20 років. Вони госпіталізовані в місцеву лікарню.
До цього ми повідомляли, в центрі Одеси сталася ДТП за участю військової вантажівки з гаубицею.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень, 15 вересня на вулиці Осипова, біля синагоги.
Там армійський КрАЗ буксируючи 152-мм гаубицю "Гіацинт" наїхав на автомобіль марки Mercedes.
За словами очевидців, водій іномарки виїжджав на дорогу і намагався проскочити перед вантажівкою, але невдало, і в підсумку опинився під колесами КрАЗу.
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