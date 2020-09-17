Від удару він загинув на місці

В Одеській області трапилася смертельна аварія в тунелі

Кадри з місця ДТП оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Трагічний інцидент стався 17 вересня близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі Одеської області.

За даними прес-служби Нацполіції, водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.

Одному 32 роки, іншому 20 років. Вони госпіталізовані в місцеву лікарню.

До цього ми повідомляли, в центрі Одеси сталася ДТП за участю військової вантажівки з гаубицею.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень, 15 вересня на вулиці Осипова, біля синагоги.

Там армійський КрАЗ буксируючи 152-мм гаубицю "Гіацинт" наїхав на автомобіль марки Mercedes.

За словами очевидців, водій іномарки виїжджав на дорогу і намагався проскочити перед вантажівкою, але невдало, і в підсумку опинився під колесами КрАЗу.

Автомобиль разбился в тоннеле в Одесской области, водитель погиб Водитель легкового автомобиля погиб и двое пассажиров госпитализированы в результате ночного ДТП в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла 17 сентября около 3 часов ночи между Кучурганами и Павловкой. Автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник в тоннеле. http://trassae95.com/all/news/2020/09/17/avtomobilj-razbilsya-v-tonnele-v-odesskoj-oblasti-voditelj-pogib-video-58706.html Gepostet von Трасса Е-95 am Mittwoch, 16. September 2020

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