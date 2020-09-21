Більшу частину нового тижня Одеса буде під впливом антициклону, який принесе суху і сонячну погоду, проте під кінець ситуація різко зміниться

Як повідомили синоптики, дощ, гроза і штормовий вітер розгуляються в місті, негоду принесе новий циклон з Атлантики, пише Politeka.net.

У понеділок, 21 вересня, в Одесі безхмарному ранку прийде на зміну похмура погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів.

Прогнозується помірний змінний вітер.

Температура повітря складе + 16 + 21 градусів.

У вівторок, 22 вересня, в місті весь день триматиметься ясна погода. Без опадів.

Денна температура повітря залишиться без змін. Прогнозується слабкий змінний вітер.

У середу, 23 вересня, в цей день в Одесі небо буде ясним до самого пізнього вечора. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря вночі + 14 +16 градусів, вдень+21 + 22 градуси.

У четвер, 24 вересня, ясна погода в Одесі спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів як і раніше не привидиться. Температура повітря проявить стабільність і залишиться колишньою.

У п'ятницю, 25 вересня, ранок і день буде ясним, ввечері і вночі очікується хмарність. Без опадів. Змінний вітер все також залишиться слабким. Температура повітря трохи підвищиться, вдень покаже + 23 градуси.

У суботу та неділю над містом встановить свій вплив циклон з Атлантики. Небо затягнеться хмарами. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, місцями грозу. У неділю підніметься південно-східний штормовий вітер. Небо буде похмурим і похмурим. Місто накриє область грозової активності.

Температура повітря вночі + 16+19, вдень +23+24 градуси.

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