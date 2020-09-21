Поки мати в п'яному угарі спала під лавкою, її дитина бігала брудна і голодна вулицями Одеси

Інцидент стався в неділю ввечері 20 вересня на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках, передає Рoliteka.net,

Перехожим стало шкода хлопчика, і вони викликали правоохоронців.

Як розповіли в патрульній поліції, коли вони прибули на місце виклику, п'яна жінка лежала без свідомості, а поруч був маленький брудний хлопчик. Дитина розповіла поліцейським, що йому 5 років, його звуть Ромчик і разом з мамою він живе в полі. Малюк був голодний і просив пити. Патрульні нагодували та напоїли хлопчика, а також викликали "швидку" для надання медичної допомоги дитині та жінці.

Крім того, інспектори сповістили про подію в ювенальну превенцію.

До цього ми повідомляли, що в Одесі мати в неадекватному стані побила 2-річну дитину прямо на дитячому майданчику.

Хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню.

За словами керівника у справах дітей, в Київському районі міста на вулиці Академія Глушко мати в стані дикої агресії почала бити свою дитину. Це помітили небайдужі перехожі, які викликали поліцію.

Дитину в стресі доставили в лікарню по швидкій. Там лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

Зараз у дитини стабільний стан. Йому надають всю необхідну медичну допомогу. Хлопчик Активний, позитивний і йде на контакт. після виписки його відправлять в "будинок дитини", а його мати, яка за повідомленням поліції була п'яна, позбавлятимуть батьківських прав через суд.

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