В Ізмаїлі Одеської області вантажівка протаранила паркан медичного училища

Кадри руйнівної ДТП, яка сталася ввечері в понеділок, 21 вересня оприлюднив інформаційний портал " Ізмаїл.Сіті ".

Як з'ясувалося, 52-річний водій вантажівки "ГАЗ-53", йдучи від зіткнення, не впорався з керуванням і на повному ходу врізався в паркан навчального закладу.

Всьому виною стала іномарка, яка вискочила збоку і не поступилася дорогою вантажівці.

В результаті аварії, за даними видання, постраждав пасажир "ГАЗ-53", його з травмами госпіталізували медик швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області трапилася смертельна аварія в тунелі.

Трагічний інцидент стався 17 вересня близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі Одеської області.

За даними прес-служби Нацполіції, водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.

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