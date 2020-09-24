Прикордонники спільно з бійцями Національної гвардії запобігли спробі незаконного перетину державного кордону біля Одеської області

Спільні тактичні тренування розгорнулися на контрольному посту "Удобне", передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДПСУ (щоб переглянути відео, доскрролльте сторінку до кінця)

Прикордонники змоделювали кілька ситуацій зі спробами організованих злочинних груп прориву через кордон на територію України.

Повідомляється, що в результаті навчань правоохоронці спільно відпрацювали план дій і взаємодію структур МВС у разі виникнення кризової нестандартної ситуації на кордоні.

У тренуваннях були задіяні військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Раніше ми писали що масштабні навчання з танками і артилерією провела одеська бригада.

Відзначається, що навчання 35-а окремої бригада морської піхоти проходили на одному з полігонів в Херсонській області.

У них взяли участі всі підрозділи з'єднання, включаючи танковий батальйон.

В ході навчань бійці морської піхоти відпрацювали наступальні дії в урбанізованій місцевості з використанням важкої броньованої техніки під прикриттям артилерії і засобів ППО.

Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.

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