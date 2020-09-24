Одеська область вирвалася в лідери за кількістю жертв від китайського вірусу за добу

Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків і тепер їх налічується 174 з початку пандемії. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації, інформує Politeka.net

Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.

Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.

Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.

Кількість підозр на COVID - 19 також зросла на 179 (14094 з початку епідемії).

В цілому по сстране 188 106 лабораторно підтверджених випадків covid-19, з них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 372 нових випадки.

До цього ми писали, що все більше шкіл в Одесі стикаються з вірусною інфекцією з Китаю. Так, вже стало відомо, що в місті 19 класів пішли на самоізоляцію через те, що заражені педагоги. Про це повідомила в ході апаратної наради в мерії директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Вона уточнила, мова йде про окремі класи в різних школах Одеси. Цілих шкіл, які пішли на карантин, поки немає.

"На сьогоднішній день є кілька хворих вчителів. Батькам учнів тих класів, де є хворі педагог або дитина, оперативно повідомляють про те, що необхідно піти на самоізоляцію, і ці класи переводять на дистанційне навчання", – пояснила Буйневич.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, масове звільнення вчителів зі шкіл почалося в Одесі: влада зробила заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.