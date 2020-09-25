На річці Дунай прикордонники затримали човен з іноземцями, причому двічі за дві доби

Про інциденти, повідомляє прес-служба Ізмаїльського прикордонного загону у Фейсбук, передає Politeka.net

22 вересня прикордонники виявили румунський катер, який тягнув на буксирі ще один.

Як з'ясувалося, троє громадян Румунії вийшли з міста Тулча на двох човнах і прямували в Кілія-столітті на риболовлю.

Однак, як пояснили затримані іноземці, вони переплутали маршрут і замість рукава Іванешть випадково зайшли в Кілійського гирла дельти Дунаю, перетинаючи кордон України.

За незаконний перетин кордону на іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення. Човни вилучені до рішення суду.

Через добу після затримання інцидент повторився.

Так, 24 вересня, прикордонники спіймали двох іноземців, які пояснили, що переплутали дорогу і випадково перетнули український кордон.

На правопорушників склали протокол про адміністративне порушення, а катер також вилучили до рішення суду.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Россиии і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський мотлох.

На пункті пропуску "Старокозаче" на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як виявилося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки із зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою в рублях.

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