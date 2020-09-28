Негода, яка вирувала в Одеській області, встигла накоїти лиха

Так, стало відомо, що від під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району, передає Politeka.net

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.

На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.

А тим часом синоптики повідомили, що новий тиждень принесе в Одесу сиру і дощову погоду.

Так, вже з вівторка погода зробить різкий розворот і ясне сонячне небо, яке побалує одеситів у понеділок, покриється хмарами і нагряне затяжна смуга негоди. Дощ, грозу і шквальний вітер прогнозують метеорологи протягом 5 днів, також неспокійно буде на морі, хвилі досягнуть до 1,4 метра у висоту.

До цього ми писали, що масштабна пожежа охопила рибальський причал в районі Чорноморки.

За словами пожежників, рано вранці, в службу порятунку "101" надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.

Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.

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