Три пожежі через недбалість

У резонансних пожежах в Одесі знайшли винного, незабаром він постане перед судом

Як повідомили в облпрокуратурі, слідство направило в Малиновський суд обвинувальний акт щодо екс-глави ДСНС Одеської області Віктора Федорчака, передає Politeka.net

Згідно з матеріалами слідства, халатні дії Федорчака призвели до трагічних пожеж в обласній психіатричній лікарні на Воробйова 10 червня 2019 року (загинули п'ять пацієнтів і медсестра), в готелі «Токіо Стар» 17 серпня 2019 року (дев'ять осіб загинули, ще дев'ять постраждали), і в будинку Асвадурова на Троїцькій 4 грудня 2019 року (загинули 16 осіб, кілька десятків постраждали).

«Внаслідок його злочинної недбалості, системного невиконання своїх персональних обов'язків та неналежного контролю за діями підлеглих протягом 2019 року на території Одеси сталося три масштабні пожежі, через трагічні наслідки яких загинули люди»,-повідомили в прокуратурі.

При цьому варто звернути увагу, що в обвинувальний акт епізод з дитячим табором «Вікторія» не внесли. Суд відбудеться за трьома іншими пожежами.

За ч. 2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Федорчаку загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, що з січня екс-начальник ДСНС перебуває під домашнім арештом.

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