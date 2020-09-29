Масова ДТП сталася вночі на селищі Котовського

Про це спочатку повідомили очевидці в мережі, оприлюднивши кадри з місця аварії, передає Politeka.net

Вони розповіли, що пізно ввечері, 28 вересня на вулиці Семена Палія дрифтер не впорався з керуванням і влетів у паркан стоянки, тим самим пошкодивши ще кілька автомобілів.

Пізніше в патрульній поліції прояснили ситуацію.

Копи повідомили, що 19 – річний водій на «Жигулях» не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і протаранив паркан стоянки біля будинку №94, в результаті чого побив п'ять припаркованих машин-Hyundai, Renault, Chevrolet і дві Toyota.

На щастя, в ДТП постраждалих немає. Обставини аварії з'ясовуються. На дріфтера склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху)

Не так давно ми писали, що в Одеській області сім'я на Жигулях потрапила в аварію з трагічними наслідками

ДТП сталася ввечері на вихідних у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили в патрульній поліції, на в'їзді в село Шабо зіткнулися два автомобілі, в результаті удару загинув один з водіїв.

За попередньою інформацією, водій позашляховика " Mitsubishi Outlander "скоїв дотичне зіткнення із зустрічним автомобілем" ВАЗ", в результаті чого іномарку відкинуло на кам'яний вказівний знак з назвою населеного пункту. Від отриманих травм 48-річний водій позашляховика загинув на місці.

43-річний водій "ВАЗа" з двома пасажирами - дружиною і 16-річною дочкою, не постраждали.

Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото

Також Politeka повідомляла, що на Одещині вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівної ДТП