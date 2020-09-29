Під час передвиборної гонки в Одесі виявилися клони Олега Філімонова, Володимира Зеленського та Михайла Саакашвілі
Про це повідомляє місцеве видання «
Зокрема, до участі в місцевих виборах територіальна виборча комісія допустила чотири однофамільця кандидата від Слуги народу Олега Філімонова, дві тезки президента Володимира Зеленського і одного, як виявилося липового, Міхеїла Саакашвілі.
У той же час за інформацією видання, клона чинного мера Геннадія Труханова реєструвати відмовилися.
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Варто сказати що співробітники СБУ вже зацікавили спроби однофамільців чинного міського голови Геннадія Труханова і його опонента з «Слуги народу» Олега Філімонова зареєструватися кандидатами в мери міста.
Крім того, Служба безпеки вимагає від територіальної виборчої комісії передати копії цих паперів.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
До цього ми повідомляли, що агітатори мера Одеси Геннадія Труханова поскаржилися, що їм не виплатили зарплату за виконану роботу.
Так, один з одеситів поскаржився, що йому і ще близько 50 осіб не заплатили гроші за передвиборчу роботу на Геннадія Труханова.
«Підробіток полягав у тому що його передвиборчі листівки вкладати в пакети, а потім ці пакети розносити по домівках. Так от, нам обіцяли виплатити через три дні після закінчення роботи. Але ось уже третій тиждень як нас годують тільки обіцянками і нічого не виплачують", - розповів чоловік.
Нагадаємо, що Труханов уникає спілкування з одеситами напередодні виборів: у мера "знайшли" виправдання
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