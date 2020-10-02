У перший день жовтня відразу кілька красивих природних явищ спостерігали жителі Одеси
Захоплюючими знімками одесити поділилися в соцмережах, 1 жовтня, передає Politeka.net
Спочатку вечірнє сонце прорізало своїми променями дощові хмари, що насувалися на Одесу. Потім у місті пішов дощ, який посилився і перейшов у зливу. А після дощу в небі над Одесою зійшла яскрава веселка, причому в деяких районах навіть подвійна.
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Користувачі мережі не пройшли повз і стали із захопленням коментувати захоплюючі природні явища.
"Немає слів... неймовірна краса", " Фантастично! Супер!", "Від побаченого захоплює дух" - пишуть люди.
А тим часом синоптики повідомили, що весь день 2 жовтня в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність.
Якщо вірити їх прогнозу, то вночі почнеться дощ, який повинен закінчиться до 3-ї години ранку.
Аж до вечора небо над Одесою буде мінливо хмарним. Вітер обіцяють південно-західний до 6 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме 14-15 градусів вище нуля. Вранці повітря прогріється до 19 градусів. А вдень стовпчики термометрів покажуть 22 градуси.
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