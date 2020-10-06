На вулицях Одеси помітили елітний автомобіль на європейських номерах
Про цікаву євробляху повідомляє видання
Йдеться про розкішний позашляховик Rolls-Royce Cullinan, ціна якого стартує від півмільйона доларів.
Судячи з номерів автомобіля, можна зробити висновок, що в Одесу приїхали гості з Німеччини. Також може бути, що хтось вирішив купити елітний автомобіль за кордоном і пригнати його в Україну.
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У виданні звертають увагу, що помічене авто є однією з найдорожчих "євроблях" в Україні і точно - найрозкішнішою.
Раніше ми повідомляли, в Одесі помічений автомобіль незвичайного забарвлення
Авто має біло-чорне забарвлення, яке найбільше нагадує мармур. Можна припустити, що автомобіль просто обтягнули в спеціальну плівку, а не перефарбовували заради цього.
Також в очі впадає те, що на автомобілі стоять номери Київської області з рідкісними цифрами 0001.
Також ми повідомляли, в мережі показали фото Ланоса з крутими номерами, які дорожче самого авто. Незвичайний автомобіль помічений в Одесі.
У автомобіля ZAZ Lanos рідкісні номери "0001". Хоча офіційно вони коштують 30 тисяч гривень, на “сірому“ ринку їх продають значно дорожче. Причому дешеві машини з крутими номерами "світяться" не рідко. Вважається, що таким чином номери рекламуються. Або ж мова про так звані "переваги" - коли рідкісні красиві номери спеціально закріплюють за недорогими машинами, щоб їх ніхто не забрав.
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