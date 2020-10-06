На вулицях Одеси помітили елітний автомобіль на європейських номерах

Про цікаву євробляху повідомляє видання Топжир , яке спеціалізується на автомобілях.

Йдеться про розкішний позашляховик Rolls-Royce Cullinan, ціна якого стартує від півмільйона доларів.

Судячи з номерів автомобіля, можна зробити висновок, що в Одесу приїхали гості з Німеччини. Також може бути, що хтось вирішив купити елітний автомобіль за кордоном і пригнати його в Україну.

У виданні звертають увагу, що помічене авто є однією з найдорожчих "євроблях" в Україні і точно - найрозкішнішою.

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Авто має біло-чорне забарвлення, яке найбільше нагадує мармур. Можна припустити, що автомобіль просто обтягнули в спеціальну плівку, а не перефарбовували заради цього.

Також в очі впадає те, що на автомобілі стоять номери Київської області з рідкісними цифрами 0001.

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У автомобіля ZAZ Lanos рідкісні номери "0001". Хоча офіційно вони коштують 30 тисяч гривень, на “сірому“ ринку їх продають значно дорожче. Причому дешеві машини з крутими номерами "світяться" не рідко. Вважається, що таким чином номери рекламуються. Або ж мова про так звані "переваги" - коли рідкісні красиві номери спеціально закріплюють за недорогими машинами, щоб їх ніхто не забрав.

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