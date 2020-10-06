У Херсоні затримали водія маршрутки, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу полції області.

Так, за даними правоохоронців, близько першої години дня вони отримали повідомлення про нетверезого водія маршрутки, який їде у напрямку Тавричного мікрорайону.

Патрульні зупинили транспортний засіб та побачили, що у салоні знаходяться пасажири, а водій справді перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Сам водій пояснив цю ситуацію тим, що він випив пляшку пива, тому що на вулиці було спекотно. При цьому водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові - ані на місці, ані в медичному закладі.

Правоохоронці наголошують, що водій сідає за кермо у нетверезому стані вже не вперше. Раніше на 58-річного жителя Херсона вже складали адміністративний протокол за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

Маршрутне таксі передали тверезому водію, який прибув на місце.

"На 58-річного херсонця патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Транспортний засіб передали тверезому водію", - йдеться в повідомленні поліції.

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