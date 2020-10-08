Одеситів, які проживають в центрі Одеси, розбудив моторошний гуркіт-обвалилася частина балкона, шматок якого впав на тротуар

Подія трапилася на вулиці Базарній, 57, повідомляють одеські ЗМІ .

Як стало відомо зі слів місцевих жителів, вони прокинулися сьогодні о сьомій ранку від сильного гуркоту.

На щастя, в НП ніхто не постраждав, проте мешканці будинку стурбовані. Вони побоюються не тільки нових обвалень, а й пожежі:" грона " проводів абияк висять на фасаді, і досить одного короткого замикання, щоб навколо все спалахнуло.

За даними ЗМІ, ця будівля-пам'ятка архітектури знаходиться в дуже поганому стані: вибито скло, багато тріщин на фасаді, зв'язки проводів електроживлення висять на фасаді абияк. Це порушення пожежної безпеки.

Примітно, що на сайті мера Геннадія Труханова зазначено, що капітальний ремонт будинку був зроблений в 2016-2017 році.

Про схожий інцидент ми повідомляли раніше.

У центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок балкона, який впав на тротуар з пішоходами. Це сталося, близько 7 години ранку на вулиці Садовій 7.

"Видно на третьому поверсі внизу карниз, кутове. Немає шматка. Над другим поверхом. І цей будинок з табличкою «архітектурна цінність», — розповіла одеситка, яка в той момент проходила повз з сином.

Дивом обійшлося обійшлося без жертв, але якщо цей та інші будинки не будуть ремонтувати і реконструювати влада міста, то жертви просто неминучі.

Нагадаємо, що затятий фанат "руського миру" накинувся з кулаками на одеситку: "зробила зауваження»

Як повідомляла Politeka, камені посипалися на людей в центрі Одеси:» валиться на очах", кадри НП

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