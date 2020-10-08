В Одеській області згорів снігоприбиральний потяг

Подробиці нічної НП розповіли в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net.

За інформацією рятувальників, снігоприбиральний потяг згорів вночі на тупиковій колії Білгород-Дністровської залізничної станції.

Сигнал про пожежу надійшло до Служби порятунку 8 жовтня о 00: 43.

Як з'ясувалося, полум'я охопило снігоприбиральну машину ПЧ - 4 СДПН (колійна машина для прибирання зі станційних колій і стрілочних переводів снігу та сміття і для транспортування їх до місця розвантаження).

Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом 45 хвилин на площі 30 квадратних метрів.

В результаті вогонь знищив в кабіні снігоприбирального поїзда майно та обладнання. Обійшлося без постраждалих. Причина загоряння та збитки встановлюються.

До цього ми повідомляли, що вогонь охопив електричку Одеської залізниці. НП сталася 31 травня на перегоні між станціями Помічна та Новоукраїнка. До гасіння залучався пожежний потяг.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Однак повністю згорів головний вагон електропоїзда ЕР9П-362, приписаного до Одеської залізниці.

Електропоїзд був побудований в далекому 1975 році на Ризькому вагонобудівному заводі і експлуатується вже 45 років. Він був приписаний до депо електричок на станції Одеса-Застава, але зазвичай обслуговує рейси в Кіровоградській області і обслуговується в локомотивом депо в Знам'янці.

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