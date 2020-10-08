В Одесі утворилося Чорне озеро з нафтопродуктів

Про екологічну НП повідомляє місцеве видання « Громадський прибій ».

Так, днями, в районі автобази цементного заводу по вул. Хутірська 68, автомобіль з автоцистерною здійснював злив забруднених нафтопродуктами вод прямо на землю.

"Машина перебувала на території автобази, а зливний шланг автоцистерни був вставлений в отвір через паркан, з якого відходи зливалися в грунт. Рідина з нафтопродуктами стікала вздовж ґрунтової дороги в полі, де утворилося Чорне озеро з запахом і кольором нафтопродуктів», - йдеться в повідомленні.

У той же час співробітники екоінспекції повідомили, що автоцистерна приїхала з порту Чорноморськ. Одержувачем відходів є компанія ТОВ "УкрЕкоПром".

Також вони розповіли, що такі сливи проходили регулярно і протягом тривалого часу.

Наразі екологи відібрали зразки забрудненого ґрунту та води для розрахунку суми збитку. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст. 239» забруднення або псування земель " ККУ.

Не так давно ми писали, що в Одеській області зафіксували масовий мор риби.

Дохлу рибу виявили на лимані Малий Сасик у Національному природному парку «Тузловські лимани».

Катастрофічну ситуацію Русев пов'язує з відсутністю водообміну між Тузловські лиманами і Чорним морем.

"Співробітники нацпарку виявили водойми, де почала гинути риба. Поки знайшли кілька десятків риб, обстежують далі майже висохлі водойми на окремих ділянках", - розповів еколог.

Нагадаємо, що схил обвалився в курортній частині Одеси: відео з місця події

А ще Politeka писала, що катастрофа назріває в Одеській області: легендарний лиман під загрозою зникнення, кричущі фото

Також Politeka повідомляла, що екокатастрофа на Одещині, лимани висихають один за іншим: кадри