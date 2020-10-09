Поліція оголосила в розшук 15-річного хлопчика, який безслідно зник в Одесі
Підліток втік від матері сьогодні, в п'ятницю, 9 жовтня, і його місцезнаходження невідоме. Про це повідомили в прес-службі Нацполіії в Одеській області, передає Politeka.net
"Хаджибеевским відділенням поліції в м. Одесі розшукується неповнолітній Мазур Дмитро Андрійович, 2005 року народження», - йдеться в повідомленні.
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Коли втік, був одягнений у чорну куртку з білими смужками, темно-сині спортивні штани.
"Якщо вам відомо про місцезнаходження підлітка, поліція просить повідомити цю інформацію за телефоном (048) 723-34-74 або 102.» ,- йдеться у зверненні поліцейських.
До цього ми повідомляли, що одесити побачили півторарічну дитину, яка бігала босоніж по проїжджій частині.
Перехожі звернули увагу, що милиш бігає в брудному одязі і без взуття по дорозі на вулиці Лиманній. При цьому дитина була без супроводу дорослих. Про нього вони повідомили в поліцію.
Прибулі на місце копи застали хлопчика, що плаче, на вигляд близько півтора року.
Правоохоронці опитали місцевих жителів, які вказали їм на будинок, де живе хлопчина. Незабаром вони виявили горе-матір.
У бесіді з патрульними вона пояснила, що поклала сина спати і заснула сама. Як дитина вийшла з дому на вулицю-вона не чула.
Інспектори викликали на місце ювеналів і службу у справах дітей, для з'ясування всіх обставин події.
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