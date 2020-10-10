Одеса потрапила в помаранчеву зону карантину

Як передає Politeka.net, таке рішення ухвалили у п'ятницю, 9 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нові обмеження набирають чинності з понеділка, 12 жовтня, і діятимуть 14 днів.

Зокрема, тепер в Одесі мають припинити роботу готелі, спортзали та фітнес-клуби, а також заклади культури.

Крім того, карантин посилили в Біляївці, Ізмаїлі, Чорноморську і Теплодарі. Також в помаранчеву зону потрапили Березівський, Овідіопольський, Подільський і Татарбунарський райони Одеської області.

У жовтій зоні залишили наступні місця Одеської області: Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ і південний, а також Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони.

У червону зону з Одеської області поки ніхто не потрапив.

У зеленій карантинній зоні буде знаходиться, як і раніше Ананьївський район.

Станом на ранок 11 жовтня, в Одеському регіоні зафіксовано 338 нових випадки зараження.

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16445 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 8 пацієнтів. Всього летальних випадків в області-249. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2670 інфікованих. Хворіють на даний момент 13526 осіб і у 17885 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що сотні студентів зігнали, як масовку в Одесі, відео: "люди втрачають свідомість"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери