Одеса потрапила в помаранчеву зону карантину
Як передає Politeka.net, таке рішення ухвалили у п'ятницю, 9 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нові обмеження набирають чинності з понеділка, 12 жовтня, і діятимуть 14 днів.
Зокрема, тепер в Одесі мають припинити роботу готелі, спортзали та фітнес-клуби, а також заклади культури.
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Крім того, карантин посилили в Біляївці, Ізмаїлі, Чорноморську і Теплодарі. Також в помаранчеву зону потрапили Березівський, Овідіопольський, Подільський і Татарбунарський райони Одеської області.
У жовтій зоні залишили наступні місця Одеської області: Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ і південний, а також Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони.
У червону зону з Одеської області поки ніхто не потрапив.
У зеленій карантинній зоні буде знаходиться, як і раніше Ананьївський район.
Станом на ранок 11 жовтня, в Одеському регіоні зафіксовано 338 нових випадки зараження.
За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16445 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 8 пацієнтів. Всього летальних випадків в області-249. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2670 інфікованих. Хворіють на даний момент 13526 осіб і у 17885 підозрюють Китайський вірус.
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