В Одеській області червонокнижна змія налякала жителів
Її помітили в житловому кварталі міста Чорноморська на вихідних. Очевидців хоч і налякала зустріч з повзучою тварюкою, проте вони не заподіяли їй шкоди і повідомили про інцидент директору Одеського зоопарку Ігорю Бєлякову, передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскрольте сторінку до кінця).
Зняти плазуна приїхала молодша дочка Бєлякова, Дар'я, проте змії не сподобалося, що її хочуть зняти з дерева і вона пару раз вкусила дівчину.
Директор у свою чергу заспокоїв усіх і повідомив, що це жовтобрюхий полоз відноситься до виду неотруйних змій і занесений до Червоної книги України.
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«Ми його оглянемо, якщо побачимо, що все в порядку, і полоз здатний успішно увійти в зимівлю, то випустимо його в природу. Спасибі небайдужим жителям Чорноморська!!!» ,- написав Ігоря Бєляков.
Раніше ми повідомляли, що житель Одеси знайшов змію в своєму автомобілі.
Він повідомив, що змія забралася до нього під капот. Як з'ясувалося, непроханим гостей виявився звичайний нешкідливий водяний вуж.
Схожа історія трапилася влітку в Одесі.
Водій "Kia Sorento" виявив, що в його авто, яке було припарковане на вулиці, забралася змія.
Інцидент стався 21 липня, приблизно об 11:00 на вулиці Троїцькій.
Як виявилося, змія залізла в моторний відсік, проте витягнути її звідти не вийшло навіть за допомогою прибулих на місце патрульних.
Незабаром плазун загинув при спробі завести двигун.
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